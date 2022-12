यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त पलटवार, सैन्य एयरबेस को बनाया निशाना, UNSC से भी निकालने की मुहिम

रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था और रूसी आक्रमण के 300 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक युद्ध का फैसला नहीं हुआ है। वहीं, अब अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने की भी घोषणा की है।

Russia-Ukraine War: रूसी समाचार एजेंसियों ने दावा किया है, कि यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर उसके एयरबेस पर जबरदस्त हमला किया है, जिसमें रूस के तीन सैनिक मारे गये हैं। रूसी समाचार एजेंसियों ने रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया है कि, सोमवार अल-सुबह यूक्रेन के एक ड्रोन का मलबा गिरने से तीन रूसी सैन्यकर्मियों की मौत हो गई, जिसे रूस के सेराटोव क्षेत्र में एक अड्डे पर हमला करने के दौरान मार गिराया गया था।

Three soldiers lost their lives when a Ukrainian drone fell on a Russian airbase, while Ukraine will now campaign to oust Russia from the UNSC.