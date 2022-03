Ukraine crisis: 14 दिनों की भीषण जंग, एक भी बड़े शहर पर कब्जा नहीं, क्या यूक्रेन युद्ध में फिसल रहा है रूस?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मार्च 09: यूक्रेन पर रूसी हमले के 13 दिन बीत चुके हैं और युद्ध के मैदान में 14वें दिन भी भीषण जंग जारी है, लेकिन युद्ध के मैदान से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें रूस के लिए शुभसंकेत नहीं मिल रहे हैं। रूस और यूक्रेन, दोनों ने इनफॉर्मेंशन वारफेयर छेड़ रखा है और यूक्रेन इसमें रूस से काफी आगे है, लेकिन हकीकत के मैदान की असल स्थिति यही है, कि युद्ध में अब तक रूस को किसी भी बड़े यूक्रेनी शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने में कामयाबी नहीं मिली है, जबकि यूक्रेन के कई शहर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं।

Ukraine Crisis: युद्ध के 14वें दिन पलटा पासा, जेलेंस्की खुश! रूस के खिलाफ चक्रव्यूह, फंसे पुतिन?

Even after the completion of two weeks of the war, Russia has not achieved much success, while Ukraine is showing signs of success.