यूक्रेन युद्ध का शुरू हो रहा है चौथा महीना, जानिए पिछले तीन महीने का पूरा बही-खाता, कब खत्म होगी लड़ाई?

कीव/मॉस्को, मई 22: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब चौथे महीने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तीन महीने की लड़ाई के बाद भी फिलहाल शांति कि कोई उम्मीद नहीं है। 24 फरवरी को शुरू हुई क्रूर लड़ाई ने हजारों नागरिकों को मार डाला, शहरों को समतल कर दिया और 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनियन देश से भागने के लिए मजबूर कर दिए गये। लेकिन, युद्ध अभी भी जारी है। कोई युद्ध को खत्म करना नहीं चाहता, तो कोई इस युद्ध को खत्म होने नहीं देना चाहता है। हालांकि, रूस कीव पर कब्जा करने की जिद छोड़ चुका है, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के डोनबास को रूस किसी भी तरह से यूक्रेन से काटकर अलग करने पर तुला हुआ है।

