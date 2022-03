यूक्रेन युद्ध का 23वां दिन, रूसी सेना को थकते देख जेलेंस्की ने फिर भरी हुंकार, पुतिन के लिए अब जीत असंभव?

International

कीव/मॉस्को, मार्च 18: यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूस को अभी भी यूक्रेन में जीत नहीं मिली है और अब धीरे धीरे पुतिन की सेना यूक्रेन में थकती हुई दिखाई दे रही है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि, ''रूस की आक्रामकता'' में अब कमी आ गई है, लेकिन सबसे खतरनाक बात ये है कि, अब रूसी सेना रिहायशी इलाकों को बुरी तरह से निशाना बना रही है। वहीं, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, कि क्या यूक्रेन, रूस के लिए अगला अफगानिस्तान साबित होने जा रहा है?

English summary

The Ukrainian war has now entered its 23rd day and the Ukrainian president has again chimed in as he saw the exhausted Russian soldiers.