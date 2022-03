Ukraine Crisis: युद्ध के 17वें दिन भयानक हमलावर हुआ रूस, बाइडेन ने कहा- एक कदम आगे है विश्वयुद्ध

International

Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मार्च 12: यूक्रेन की लड़ाई अब 17वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और रूस की पकड़ अब इस लड़ाई से ढीली पड़ती जा रही है। जिस रूस ने महज 3 या 4 दिनों के अंदर यूक्रेन पर जीत हासिल करने का ख्वाब बनाया था, वो ख्वाब अब खत्म हो चुके हैं और यूक्रेनी सेना ने अपनी माहिर रणनीति से रूस के ज्यादातर मंसूबों को फेल कर दिया है। जिसके बाद अब दावा किया गया है कि, रूस ने प्लान-बी पर काम शुरू कर दिया है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि, अगर नाटो इस युद्ध में शामिल होता है, तो फिर पूरी दुनिया इस युद्ध की आग में जलने लगेगी।

English summary

On the 17th day of the Ukrainian war, Russia has become quite aggressive and Russia is moving forward with full force to capture the capital Kyiv.