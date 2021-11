कोवैक्सीन लेने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी, ब्रिटिश सरकार ने अब अप्रूवल लिस्ट में किया शामिल

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, नवंबर 09: यूनाइटेड किंगडम सरकार ने कहा है कि, भारत में बने स्वदेशी वैक्सीन, कोवैक्सीन को ब्रिटिश सरकार के अप्रूवल लिस्ट में 22 नवंबर से शामिल कर लिया जाएगा। ये उन भारतीयों के लिए गुड न्यूज है, जिन्होंने कोवैक्सीन ले रखी है और जिन्हें ब्रिटेन की यात्रा करनी है। यूके सरकार ने कहा है कि, भारत के कोवैक्सिन को 22 नवंबर से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वीकृत कोविड-19 वैक्सीन की लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।

English summary

The British government has decided to include the vaccine in the approval list from November 22, which is good news for Indian travelers.