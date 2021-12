इस्लामिक देश UAE में खत्म होगी सिनेमा से सेंसरशिप, अब जी भरकर एडल्ट फिल्में देख सकेंगे दर्शक

International

oi-Abhijat Shekhar

दुबई, दिसंबर 20: कभी कट्टर इस्लामिक देश रहे संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब अब धीरे धीरे मजहबी कट्टरता से बाहर आ रहे है और देश में सभ्य समाज का निर्माण कर रहे है, जहां हर वर्ग, हर मजहब के लिए आजादी हो और इसी कड़ी में अब संयुक्त अरब अमीरात ने फिल्मों से सेंसरशिप खत्म करने की घोषणा कर दी है। रविवार को संयुक्त अरब अमीरात सरकार की तरफ से कहा गया है कि, अब देश में फिल्मों की सेंसरशिप नहीं की जाएगी।

English summary

The United Arab government has announced the end of censorship in films and the UAE government has taken a step towards liberalization.