Typhoon Nanmadol: बारिश-तूफान ने मचाया कहर, अंतरिक्ष केंद्र को नुकसान पहुंचाया, 13 लाख घरों की बत्ती गुल

टोक्यो, 20 सितंबर : जापान में शक्तिशाली तूफान नानमाडोल (Japan Nanmadol powerful typhoon) ने भारी तबाही मचाई है। आज के लिए जापान के टोक्यो, ओसाका और क्योटो शहर में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई थी। जानकारी के मुताबिक, भारी बारिश की वजह से जापान के कई शहर, इलाके प्रभावित हुए हैं। मंगलवार को शक्तिशाली तूफान नानमाडोल ने भारी तबाही मचाने के बाद प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ गया। इस प्राकृतिक आपदा में दो लोगों की मौत हो गई है। वहीं, 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं, तूफान की वजह से, क्यूशू द्वीप के दक्षिण में तनेगाशिमा द्वीप पर, जापान एयरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष केंद्र में एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। (typhoon Nanmadol damage Japan space center)

On Tanegashima island, south of Kyushu island, a wall was damaged at a Japan Aerospace and Exploration Agency’s space center, the Economy and Industry Ministry said. The extent of damage to the building used for rocket assembly was being assessed.