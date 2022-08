दो अमेरिकी राष्ट्रपति, दो मोस्ट वांटेड आतंकियों का खात्मा... क्या थी जवाहिरी को मारने की लादेन टेक्निक?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 02: अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक ड्रोन हमले में अल-कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी, जो इस वक्त दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था और ओसामा बिन लादेन के बाद अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को हुए हमले का मास्टरमाइंड था, अब अमेरिका ने उसे मार दिया है और करीब 21 सालों के बाद अमेरिका का बदला पूरा हो गया है। अफगानिस्तान के पहाड़ों में छिपकर रहने वाले अल-जवाहिरी को लगा था, कि तालिबान राज आने के बाद वो बच जाएगा, लिहाजा वो शहर की तरफ भागकर आ गया था और पुरानी कहावत है, गीदड़ की मौत आती है, तो शहर की तरफ भागता है, जवाहिरी ने भी यही गलती की। वो शहर आ गया, जहां उसे अमेरिकी मिसाइल ने काट डाला।

English summary

Two US Presidents Obama and Joe Biden... How did they eliminate two dreaded terrorists on the basis of a single blueprint?