अमेरिका में तेलंगाना के दो छात्रों की डूबने से मौत, दोस्त को बचाने में गई दूसरे साथी गी भी गई जान

अमेरिका में थैंकगिविंग वीकेंड पर झील में डूबने से तेलंगाना निवासी दो छात्रों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्र अमेरिकी प्रांत मिसौरी में स्थित ओजार्क झील में थैंकगिविंग सप्ताहांत के दौरान झील में तैर रहे थे। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है।तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामा राव ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने अपनी टीम से कहा है कि वह पार्थिव शरीरों को यथा शीघ्र स्वदेश लाने में पीड़ित परिवार की मदद करें।

शनिवार की है घटना

मिसौरी स्टेट हाईवे पैट्रोल ने मृतक छात्रों की पहचान 24 वर्षीय उथेज कुंटा और 25 वर्षीय शिव केल्लिगरी के रूप में हुई है। इन दोनों छात्रों के झील में डूबने की घटना शनिवार की है। घटना के बारे में अधिक खुलासा अभी नहीं हो सका है। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि यह हादसा तब हुआ जब उथेज कुंटा झील में तैरने के लिए उतरा, लेकिन वह वापस सतह पर नहीं आ सका। इसके बाद कुंटा की तलाश में उनका दोस्त केल्लिगरी भी झील में कूद गया, लेकिन वह भी वापस नहीं आ सका।

2 घंटे तक चला बचाव अभियान

मिसौरी स्टेट हाइवे पेट्रोल को शनिवार की दोपहर करीब 2.20 बजे एक फोन कॉल आया था। इसमें दोनों का पता लगाने के लिए मदद की गुहार लगाई गई थी। पुलिस ने कहा, घटना के दो घंटे बाद तक बचाव अभियान चलाया गया। शनिवार को कुंता का शव बरामद किया गया, जबकि केलीगरी का शव रविवार को बरामद किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, दोनों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। दोनों एयरबीएनबी के प्रबंधन के यहां रह रहे थे। उन्होंने बताया कि मदद के लिए रोने की आवाज सुनकर उन्होंने आपातकालीन सेवाओं को फोन किया। उन्होंने कहा, मैंने 911 पर कॉल किया और मेरी बेटी ने भी कॉल किया।

