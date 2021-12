हर देश अफगानिस्तान को लालची निगाहों से क्यों देखते हैं? दुर्लभ खजाने से बदलेगी देश की किस्मत?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, दिसंबर 24: अलग अलग वक्त में अफगानिस्तान की पहचान अलग अलग वजहों से रही है और पिछले 40 सालों से अफगानिस्तान की पहचान सिर्फ एक शब्द में सिमट कर रह गई है, 'युद्धग्रस्त' देश। लेकिन, अफगानिस्तान की पहचान सिर्फ एक युद्धग्रस्त देश की ही नहीं है, बल्कि तालिबान, ड्रग्स, अफीम से होते हुए अफगानिस्तान की पहचान उन दुर्लभ खजानों से भी है, जिसकी तरफ आज दुनियाभर के देश ललचाई निगाहों से देखते हैं।

