Tokyo Olympics: कार्डबोर्ड से बने बिस्तर देख भड़के खिलाड़ी, बोले- इस पर कैसे यूज करें 1 लाख कंडोम?

oi-Akarsh Shukla

टोक्यो, 18 जुलाई। जापान में 23 जुलाई से शुरू हो रहा 'टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021' अपने आयोजन की तैयारियों के समय से ही विवादों में रहा है। पहले कोरोना काल में खेल कराने को लेकर आलोचना फिर खिलाड़ियों के बीच 1 लाख से भी अधिक कंडोम बांटे जाने की खबर और अब प्लेयर्स को दिए गए अजीबो-गरीब बेड्स (बिस्तर) को लेकर खेल कमेटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंडोम की बात पर मचा बवाल अभी शांत नहीं हुआ था कि अब खिलाड़ियों को दिए गए बिस्तरों को लेकर विवाद शुरू हो गया है।

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes

Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.

