2022 में पृथ्वी पर होगा एलियंस से महायुद्ध, कायम होगा अंधेरा, टाइम ट्रेवलर्स के अजीब दावे से सनसनी

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, दिसंबर 31: साल 2021 का आज आखिरी दिन है और हर कोई उम्मीद कर रहा है, कि आने वाला साल खुशियों से भरा हो। खासकर पिछले दो सालों से हमारी दुनिया जिस तरह से कोविड बीमारी से परेशान है, लोग चाहते हैं, कि साल 2022 का कोविड का काला साया हमारी दुनिया से हमेशा के लिए हट जाए। इन सबके बीच साल 2022 को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की जा रही हैं और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को लेकर भी कई तरह के दावे किए गये हैं, लेकिन एक खुद को टाइम ट्रेवलर बताने वाले एक शख्स ने धरती पर एलियंस से महायुद्ध होने का दावा कर खलबली मचा दी है।

English summary

Some time travelers have made strange predictions regarding the year 2022. In which predictions have been made of war with aliens on earth and darkness will prevail on earth in 2022.