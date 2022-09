तिब्बतियों के खिलाफ अब कौन सी साजिश रच रहा है चीन ? बड़े पैमाने पर DNA जांच से उठे सवाल

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

ल्हासा (तिब्बत), 19 सितंबर: तिब्बत की राजधानी ल्हासा की करीब 9 लाख आबादी पहले से ही कोविड के नाम पर सख्त लॉकडाउन झेल रही है। इनमें से लगभग 70% लोग तिब्बती हैं, जो पिछले एक महीने से इन पाबंदियों को झेल कर ऊब रहे हैं। मजबूरी में इस समस्या को झेल ही रहे थे कि अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन की सरकार ने तिब्बतियों को पकड़-पकड़ कर उनका डीएनए सैंपल लेना शुरू कर दिया है। शी जिनपिंग की सरकार दरअसल उनका बायोलॉजिकल डेटाबेस तैयार कर रही है, जिसका मकसद काफी खौफनाक भी हो सकता है।

English summary

China is forcibly collecting DNA samples of the local population in Tibet. It is trying to create a biological database through this