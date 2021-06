चोर ने महिला पत्रकार से कहा- भगवान के कहने पर चोरी की और अब तुम्हारा दिल चुरा लूंगा

International

oi-Abhijat Shekhar

अल्बामा, जून 12: अल्बामा के एक चोर ने चोरी करने के बाद अजीबोगरीब दलील दी है और उसकी दलील सुनने के बाद खुद पुलिसवाले भी हैरान हैं। गिरफ्तार होने के बाद जब चोर से मीडिया ने पूछा कि आखिर तुमने चोरी क्यों की, तो उसने कहा कि उसे चोरी करने के लिए भगवान ने कहा था।

English summary

After the theft, the thief said that he was doing a divine act and stole at the behest of God.