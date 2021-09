चीन में बिजली गुल और UK में तेल के लिए हाहाकार, भारत में क्या होने वाला है ? जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 30 सितंबर: दुनिया के दो बड़े देश इस हफ्ते बहुत बड़ी ऊर्जा संकट से गुजर रहे हैं। चीन में कोयले के उत्पादन की कमी से बिजली संकट छा गया है तो ब्रिटेन में पेट्रोल-डीजल की अप्रत्याशित किल्लत देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस संकट के पीछे काफी हद तक कोरोना महामारी एक वजह है। लेकिन, अकेले यही एक कारण नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया के बाकी हिस्सों को भी ऊर्जा संकट से गुजरना पड़ सकता है, जिसके लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का ही लिया जा रहा है, जहां ठंड में ऊर्जा की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।

English summary

The power crisis in China and the oil outcry in the UK could be the start of a global trouble