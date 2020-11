International

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली। भारत ही नहीं दुनिया भर में दीपों का पर्व दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर स्‍थान की अपनी संस्‍कृति और परंपरा होती है। दिवाली के पर्व पर एक ऐसा देश हैं जहां दीपावली के प्रकाशोत्‍सव के त्‍योहार पर ऐसी परंपरा प्रचलित हैं जिसके बारे में आप सुनेगे तो पहली बार में आप सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल, नेपाल में दीपावली के पर्व पर कुत्‍तों की पूजा होती है उन्‍हें भगवान की तरह फूल माला पहनाकर, तिलक लगाकर पूजा की जाती है और उनको विधिवत भोजन करवाया जाता है। नेपाल में इस पर्व को कुकुर तिहार बोला जाता है और ये दिवाली के बाद पांच दिनों तक मनाया जाता है।

Kathmandu, Nepal: People celebrate 'Kukur Tihar' as part of their 5-day long #Diwali celebrations. It's celebrated on the 2nd day of Diwali wherein dogs are worshipped and offered food. It focuses on the bond between humans & dogs.

Visuals from an animal shelter in Kathmandu. pic.twitter.com/IreLtbSek6