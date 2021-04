सुरक्षा कारणों के चलते बंद किया गया अमेरिकी संसद कैपिटल हिल: US मीडिया

International

वाशिंगटन। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित कैपिटल हिल को एक बार फिर से सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दिया गया है। शुक्रवार को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल को अचानक से बंद करना पड़ा। यूएस कैपिटल पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बाहरी सुरक्षा के ख़तरे की चेतावनी के कैपिचल हिल और उससे जुड़ी सड़कों को बंद किया गया है।

अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक कैपिटल हिल के पास एक गाड़ी द्वारा जबरदस्त टक्कर के कारण दो अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार संदिग्ध गाड़ी ने यूएससीपी के दो अधिकारियों को कुचल दिया। इस घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर कैपिटल हिल को बंद कर दिया गया। वहीं पुलिस ने गाड़ी चालक को फौरन गिरफ्तार कर दिया। घायल हुए दोनों अधिकारियों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

यूएस कैपिटल पुलिस ने ट्वीट कर घटना की जानकारी दी और लिखा कि कैपिटल हिल कैंपस के गेट से तेज रफ्तार कार टकराने के बाद अमेरिकी संसद को बंद कर दिया गया। कैपिटल हिल के गेट से एक संदिग्ध कार तेज रफ्तार से टकराई, जिसमें यूएससीपी के दो अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरक्षा के मद्देनजर कैपिटल हिल को बंद कर वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सख्त पुलिस व्यवस्था के बीच जांच एजेंसियां घटना के बारे में छानबीन करने में जुट गई है। वहीं संदिग्ध कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के पीछे उसकी क्याा मंशा की, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल सकी है।

