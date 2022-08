क्या म्यांमार संकट के बीच UN के विशेष दूत के दौरे से निकलेगा कोई रास्ता?

International

नाएप्यीडॉ, 16 अगस्त : म्यांमार की राजनीति में वर्तमान में उथल-पुथल मची हुई है। इस देश में पिछले साल से ही देश की राजनीति में मिलिट्री का घोर दखल जारी है। सैन्य शासन वाले म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सूकी (Aung San Suu Kyi) को वहां की कोर्ट ने छह साल की सजा सुनाई है। आंग सान को भ्रष्टाचार के चार मामलों में दोषी पाया गया, जिसके बाद उनको यह सजा सुनाई गई। इन सबके बीच म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत नेलेन हेजर ने पिछले अक्टूबर में पद पर नियुक्त होने के बाद पहली बार दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र की यात्रा की। नेलेन हेजर की यह यात्रा सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नवीनतम आह्वान के बाद हुई।

Myanmar's military rulers agreed to a five-point ASEAN plan in April 2021 to restore peace and stability to the country, which includes an immediate halt to violence and a dialogue among all parties. But the country's military has made little effort to implement the plan, and Myanmar has slipped into a situation that some U.N. experts have characterized as a civil war.