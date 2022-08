इमरान खान में 'दिलचस्पी' कम! मरियम बोलीं, उनकी चर्चा कर समय बर्बाद नहीं करेंगे

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 23 अगस्त : पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार यह दिखाना चाह रही है कि वह इमरान खान को अधिक तवज्जों नहीं देते हैं। वह इसलिए क्योंकि उनके एक मंत्री ने कहा है कि, इमरान खान की गिरफ्तारी पर चर्चा करने के लिए उनके पास समय नहीं है। बता दें कि, पीटीआई प्रमुख खान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। हालांकि, खान ने अपने खिलाफ दर्ज एक आतंकी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दायर करने के बाद 25 अगस्त तक के लिए ट्रांजिट जमानत हासिल की है।

The Pakistan government is least interested in "wasting time" by putting former prime minister Imran Khan behind the bars, said Pakistan's federal minister for information and broadcasting Marriyum Aurangzeb, slamming the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) chief for threatening the judiciary and a top cop as authorities step up probe after the cricketer-politician's remarks on judiciary, Election Commission and the government - during a speech last week - triggered wide condemnation.