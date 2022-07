ठंडे देश में इतना चढ़ा पारा कि पिघला रनवे, सभी उड़ानें रद्द, तापमान और बढ़ने का अलर्ट

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन, 19 जुलाई: यूरोप के कई देश खासकर ब्रिटेन इसबार भयानक गर्मी की मार झेल रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं, जैसे भारत में भी भीषण गर्मियों के बावजूद नहीं देखने को मिलते हैं। वहां ज्यादा तापमान की वजह से दिन में सड़कों की डामर पिघलने लगी हैं। लंदन के एक लोकप्रिय एयरपोर्ट से कल कई घंटे इसलिए विमान सेवाएं रोक देनी पड़ीं, क्योंकि रनवे ही पिघल गया था। सिर्फ पब्ल्कि एयरपोर्ट नहीं, वहां के रॉयल एयर फोर्स के सबसे बड़े एयरबेस की भी ऐसी ही स्थिति हो गई। रनवे टेकऑफ और लैंडिंग के लायक नहीं रह गया। मौसम विभाग ने आज के लिए सोमवार से भी ज्यादा तापमान बढ़ने की भविष्यवाणी की है।

English summary

The runway at London's Luton Airport had melted due to the heat, forcing flights to be cancelled, the runway at Bridge Norton, the Royal Air Force's largest air base, was also closed