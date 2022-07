Pink Diamond: सदियों बाद मिला सबसे विशाल दुर्लभ हीरा, छोटे से अफ्रीकी देश का भाग्य चमका

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लुआंडा (अंगोला), 28 जुलाई: छोटे से मध्य अफ्रीकी देश अंगोला की किस्मत एक विशाल गुलाबी हीरे की वजह से चमक उठी है। वहां के खदान से एक इतना बड़ा हीरा मिला है, जो पिछले कई सदियों का रिकॉर्ड है। पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए लगता है कि इस गुलाबी हीरे की बोली कई सौ करोड़ रुपये तक जा सकती है। इससे पहले 2017 में एक गुलाबी हीरे की बोली लगी थी, जो आज की कीमतों के हिसाब से पांच सौ करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। अंगोला की सरकार अपने खदान से मिले विशाल हीरे को देखकर गदगद है। उसे अपने यहां खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ने की उम्मीद है।

English summary

A giant pink diamond has sparked the fortunes of the small Central African country of Angola. A 170-carat pink diamond has been found in the mine, which is a record for the last several centuries