Viral Video:अंडे-चूजे खाने के लिए पिंजरे में घुस आया था काला सांप, मुर्गी ने उसके साथ क्या किया, देखिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 29 अगस्त: इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक चिकन ने सांप को दिखा दिया कि दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इस वीडियो को ट्विटर पर काफी देखा जा रहा है। पूरे वीडियो में मुर्गी सांप पर पूरी तरह से भारी पड़ी है और उसपर तबतक चोंच से हमला करती रही है, जबतक वह जंगल में गुम नहीं हो गया। सांप को भगाने के लिए एक पालतू कुत्ता भी आया था, लेकिन उसे पहले ही रोक दिया गया, नहीं तो सांप की हालत और भी पतली हो सकती थी। (वायरल वीडियो खबर के आखिर में देखिए)

English summary

Black racer snake had entered the cage to eat the eggs and chicks, the hen beaked and chased them into the forest