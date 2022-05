20 सालों में आए सबसे भयानक बाढ़ ने बांग्लादेश में मचाया कहर, इतनी बारिश से मौसम वैज्ञानिक भी हुए हैरान

International

oi-Sanjay Kumar Jha

ढाका, 25 मईः भारत के पूर्वोत्तर राज्यों सहित बांग्लादेश में बीते दो दशकों में आई सबसे भीषण बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। दोनों देशों में बाढ़ के कारण हालात काफी बुरे हैं। भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सहित बांग्लादेश के करीब 30 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। प्री मानसून में हुई इतनी बारिश से मौसम वैज्ञानिक भी चकित हैं। वे इसे ग्लोबल चेंज का प्रभाव बता रहे हैं।

4-year-old Naima has never experienced a flood before. She is scared and like many other children, the recent floods in Bangladesh left her trapped at home with nowhere to go and nowhere to play. 💔

Children need urgent help. pic.twitter.com/OyF8PEwvnX