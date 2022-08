जैक डोर्सी दुनिया के अमीर शख्स को मुसीबत से बाहर निकालेंगे! Elon Musk ने Twitter के पूर्व CEO से मांगी मदद

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 23 अगस्त : ट्विटर डील (Twitter Deal Case) करने और बाद में उससे पीछे हटने को लेकर फिर से मीडिया के सुर्खियां बटोर रहे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क कानूनी पचड़े में फंसते जा रहे हैं। ट्विटर ने उनके खिलाफ अमेरिका के डेलावेयर की कोर्ट में समझौते के एकतरफा उल्लंघन को लेकर उन पर कई आरोप लगाए हैं। ट्विटर के कानूनी पेंच में खुद को फंसता देख एलन मस्क ने कंपनी के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी से मदद मांगी है। इसलिए अमेरिका की अदालत ने डोर्सी को कोर्ट ने समन भेजकर गवाही के लिए बुलाया है।

English summary

Tesla CEO Elon Musk has approached court to summon his friend and former Twitter CEO Jack Dorsey in a bid to back out of the USD 44 billion agreement to acquire the micro-blogging site, said a report in AP citing court documents. Jack Dorsey is also the co-founder of Twitter.