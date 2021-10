पाकिस्तान के लिए गले में फंसी हड्डी बन जाएगा तालिबान, पूर्व CIA डायरेक्टर ने इमरान खान को दी चेतावनी

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अक्टूबर 09: तालिबान को समर्थन करने वाले इमरान खान और पाकिस्तान को पूर्व सीआईए डायरेक्टर ने गंभीर चेतावनी दी है। पूर्व सीआईए डायरेक्टर ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर जो खुशी मनाई जा रही है, वो अल्पकालिक है और जल्द ही पाकिस्तान को इसके लिए गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। पूर्व सीआईए डायरेक्टर डेविड एच पेट्रियस ने कहा कि, जल्द ही तालिबान पाकिस्तान के लिए गले में फंसी हड्डी बन जाएगा।

भारत-पाकिस्तान में लड़ाई करवाकर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करेगा चीन? जानिए ड्रैगन का मिशन-2040

English summary

The former director of the CIA has said that celebrating the victory of the Taliban will be a short-term happiness for Pakistan.