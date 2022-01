तालिबान करेगा धमाके करने वाली स्पेशल आर्मी का निर्माण, अमेरिका-भारत समेत टेंशन में दुनिया

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जनवरी 07: तालिबान ने विश्व के सबसे खतरनाक सेना का निर्माण करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है और तालिबान की सेना का 'शक्ल' देखकर अमेरिका और भारत समेत दुनिया के हर देश टेंशन में आ गये हैं। तालिबान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि, वो 'खतरों' से निपटने के लिए अब आत्मघाती हमलावरों की सेना तैयार करेगा। तालिबान ने कहा है कि, उसका मकसद आईएसआईएस को रोकना है।

चीनी मीडिया ने अब भारत के विपक्षी नेताओं को धमकाया, गलवान पर राहुल ने पूछा था पीएम मोदी से सवाल

English summary

Taliban has officially announced the recruitment of special squads into the army to deal with crises, which can cause great concern to the US, India and Pakistan.