अफगानिस्तान में गृहयुद्ध के हालात, दर्जनों जिलों पर तालिबान ने किया कब्जा, आम लोगों ने उठाए हथियार

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जून 26: अफगानिस्तान में अमेरिकन सैनिकों के निकलने के साथ ही हालात काफी तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और अब अफगानिस्तान गृहयुद्ध की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के दक्षिणी इलाके हेलमंद और कंधार से लेकर ताजिकिस्तान से लगी देश की उत्तरी सीमा तक तालिबान मार्च कर रहे हैं। मई में अमेरिका और नाटो बलों के देश से हटने के साथ ही देश में आतंकवादी समूह और उसके जिहादी लड़ाकों ने ग्रामीण इलाकों के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। उन्होंने हेरात और काबुल जैसे प्रमुख शहरों के दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी है, वहीं, पाकिस्तानी सेना का समर्थन देने के लिए आम लोगों ने भी हथियार उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अफगानिस्तान का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रहा है और देश गृहयुद्ध की आग में जलने के लिए तैयार दिख रहा है।

English summary

Afghanistan stands on the threshold of civil war. The Taliban is continuously occupying different districts of Afghanistan, so now the local people have stood against the Taliban.