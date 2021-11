कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हुआ तालिबान, अफगानिस्तान में चारों तरफ अराजकता

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, नवंबर 26: अफगनिस्तान में कानून व्यवस्था संभालने से लेकर देश चलाने में तालिबान बुरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की स्थिति काफी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। घटती अर्थव्यवस्था, व्यापारियों और नागरिकों के लिए अनिश्चित सुरक्षा स्थिति के साथ, नए तालिबान शासन के तहत पूरे अफगानिस्तान में कानून और व्यवस्था नाजुक बनी हुई है। ऐस में आम अफगानों पर समस्याओं का अंबार गिर गया है।

अफगानिस्तान से खरबों डॉलर का दुर्लभ 'खजाना' निकालने पहुंचा चीन, धन्नासेठ बनेगा तालिबान?

English summary

Taliban has failed miserably to handle law and security in Afghanistan, the economic crisis in the country has deepened. More about this source text