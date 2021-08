भारत के दोस्त इस्माइल खान को तालिबान ने पकड़ा, गवर्नर समेत कई बड़े नेता भी बनाए गये बंदी

International

काबुल, अगस्त 13: अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि तालिबान ने हेरात पर कब्जा करने के साथ साथ अफगानिस्तान सरकार के कई बड़े नेताओं को पकड़ लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के दोस्त माने जाने वाले और हेरात के बूढ़े शेर के नाम से मशहूर इस्माइल खान को भी तालिबान ने बंदी बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस्माइल खान के नेतृत्व में तालिबान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन तालिबान ने हेरात शहर पर कब्जा करने के साथ साथ कई बड़े नेताओं को पकड़ लिया है।

Sad to see Ismail Khan aka Amir Saib surrounded by Taliban in Herat, as they've announced he is arrested. pic.twitter.com/UbYeTGUmdb

The Taliban have captured Ismail Khan, the governor of Herat, the chief of police, known as the Lion of Herat.