तालिबान ने तबाह कर दी जिंदगी, 9 साल के बेटे की तलाश में काबुल एयरपोर्ट पर भटकते पिता की दर्दनाक कहानी

काबुल, अगस्त 30: अफगानिस्तान में तालिबान राज स्थापित होते ही ऐसे हजारों दर्दनाक घाव इंसानियत के माथे पर लगाए गये हैं, जिनसे कभी उबरा नहीं जा सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर अपने 9 साल के बेटे की खोज में बदहवास एक अफगान पिता के दर्द से बहुत कम ही लोग वाकिफ होंगे, लेकिन आतंकियों ने इस पिता का आशियाना उजाड़ दिया है। अफगान पिता का 9 साल का बच्चा कहां है, ये किसी को नहीं पता और ना ही बच्चे को खोजने की कोशिश हो रही है।

Thousands of painful and horrifying stories are lying on the streets in Afghanistan. An Afghan father wanders at Kabul airport as his 9-year-old son is missing.