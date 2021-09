पंजशीर जीतने का तालिबान का दावा झूठा? नॉर्दर्न एलायंस ने कब्जे का किया खंडन, पहाड़ियों से गुरिल्ला वार शुरू

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 06: तालिबान ने पंजशीर पर मुकम्मल फतह करने का दावा किया है, लेकिन अब पंजशीर से आ रही खबर के मुताबिक, एंटी तालिबान फोर्स ने कहा है कि तलिबान का पंजशीर जीतने का दावा गलत है। नॉर्दर्न एलायंस के हवाले से समाचार एजेंसी एएफपी ने कहा है कि 'नॉर्दर्न एलायंस अभी भी पंजशीर में सभी रणनीतिक क्षेत्रों में मौजूद है और तालिबान का जीत का दावा गलत है'।

English summary

The Taliban claims to have won Panjshir, but the National Resistance Force has denied the Taliban's claims. In such a situation, the question is, what is the real situation of Panjshir?