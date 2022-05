तालिबान ने बहुविवाह पर लगाया प्रतिबंध, क्या भारत में भी एक से ज्यादा शादियों पर लगेगी रोक?

International

oi-Sanjay Kumar Jha

काबुल, 22 मईः अफगानिस्तान में लंबे समय से बहुविवाह प्रथा प्रचलित है, लेकिन इससे उलट तालिबान ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने एक आदेश जारी करते हुए संगठन के सदस्यों के एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम लीडर ने बहुविवाह को गैरजरूरी और फिजूलखर्च बताया है।

English summary

Taliban Bans Polygamy. The chief of the Taliban has banned the members of the organization from having more than one marriage. The reason behind this has been attributed to the increasing corruption and wasteful expenditure.