International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जुलाई 30: अफगानिस्तान के मशहूर कॉमेडियन, जिसने जिंदगी भर लोगों को हंसाया, हंसना सिखाया, उस कॉमेडियन नजर मोहम्मद उर्फ खाशा ज्वान की तालिबान ने जान ले ली है। तालिकान की बेरहमी के बारे में क्या कहा जाए और उसकी कायरता के बारे में क्या लिखा जाए, जो एक कॉमेडियन से डर गया और एक निहत्थे कॉमेडियन की पिटाई करने लगा। क्या लिखा जाए तालिबान की कायरता पर, जिसने बड़ी ही बेरहमी से एक कॉमेडियन की हत्या कर दी है।

तालिबान और ड्रैगन में नापाक गठबंधन, चीन ने बताया अफगानिस्तान जीतने का 'सॉलिड प्लान'

English summary

The Taliban has accepted the death of famous Afghan comedian Khasha Zwan. Khasha Jawan's last video is going viral, in which Taliban men are slapping her.