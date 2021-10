जिनपिंग के वार पर ताइवान का पलटवार, घुटने टेकने से इनकार, तीसरे विश्वयुद्ध में दुनिया को धकेलेगा चीन?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/ताइपे, अक्टूबर 10: चीन के राष्ट्रपति ने एक दिन पहले देश को संबोधित करते हुए कहा था कि ''इसमें कोई शक ही नहीं है कि ताइवान को चीन में मिलाया ही जाएगा।'', जिसके बाद अब ताइवान ने भी पलटवार कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति ने ताइवान को 'खत्म' तक कर देने की धमकी दी, लेकिन ताइवान ने चीन के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। रविवार को ताइवान की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि, ताइवान किसी भी हालत में एक स्वतंत्र देश ही रहेगा और उसे बदलने की हिम्मत किसी के पास नहीं है।

English summary

In a stern message, the President of Taiwan has said that her country will not bow down to China under any circumstances and will defend its independence at all costs.