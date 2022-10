Honeybees के झुंड आंधी-तूफान की तरह बिजली पैदा कर सकते हैं, क्या मधुमक्खियों के बारे में ये बातें जानते हैं ?

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Swarming honeybees: यूनाइटेड किंगडम के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों के झुंड के बारे में एक शोध किया है, जिससे इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी जानकारी उजागर हुई है। शोध में बताया गया है कि मधुमक्खियों के झुंड इतनी बिजली पैदा करने में सक्षम हैं, जितने की आंधी-तूफान के दौरान बादल गरजने से पैदा होती हैं। यह रिसर्च जर्नल iScience में प्रकाशित हुई है। मधुमक्खियों से जुड़ी बहुत सी और ऐसी जानकारियां हैं, जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। क्योंकि, ये स्मार्ट कीट मानी जाती हैं।

English summary

swarm of bees can generate up to 1000 volts of electricity. Information found in a research. Bees can take all measures to protect themselves