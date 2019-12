सूडान: फैक्ट्री में ब्लास्ट से 18 भारतीयों समेत 23 की मौत, विदेश मंत्री ने जताया दुख

International

नई दिल्ली। सूडान की राजधानी खारतूम में एक फैक्ट्री के अंदर गैस टैंकर में हुए ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत हो गई है। मरने में वालों में 18 भारतीय हैं। हादसे में 130 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिनमें कई की हालत गंभीर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि हादसे में कई भारतीय मजदूरों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में 24 घंटे काम कर रहा आपातकाल नंबर भी शेयर किया है। इस नंबर पर फोन करके जानकारी ली जा सकती है, नंबर +249-921917471 है।

हादसा मंगलवार रात खारतूम के बहरी इलाके में एक सिरेमिक कारखाने सालूमि में हुई। कारखाने में एलपीजी टैंकर में हुए धमाके में 23 लोगों की मौत हो गई और 130 से अधिक घायल हो गए। सूडान में भारतीय दूतावास ने हताहतों की संख्या का उल्लेख किए बिना मंगलवार को हुई घटना में मारे गए भारतीयों के बारे में बताया। मंगलवार को दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि कई भारतीय कामगार हताहत और घायल हैं।

The Embassy representative has rushed to the site. A 24-hour emergency hotline +249-921917471 has been set up by @EoI_Khartoum.

Embassy is also putting out updates on social media.

Our prayers are with the workers and their families.