इस पड़ोसी देश में भारत के खिलाफ फूटा गुस्सा, भारतीय निर्माण को लेकर लोगों ने भारी नाराजगी

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/काठमांडू, जनवरी 15: उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा क्षेत्र में भारत सरकार के रोड बनाने के फैसले को लेकर नेपाल में भारी नाराजगी देखी जा रही है और नेपाल में विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल पार्टियों ने भारत से नेपाल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर नहीं करने के लिए कहा है।

English summary

Anger has erupted in Nepal against the construction of a road in the Indian government's Lipulekh and Nepal's political parties have called the Indian government's road construction a violation of Nepal's sovereignty.