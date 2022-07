SCO Summit : शी जिनपिंग और पीएम मोदी की नहीं होगी मुलाकात! जानें बड़ी वजह

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग/नई दिल्ली, 26 जुलाई : कोरोना महामारी के प्रकोप ने चीन और भारत के दो दिग्गज नेताओं को मिलने से रोक रहा है। खबर है कि शंघाई सहयोग संगठन- एससीओ (SCO) शिखर सम्मेलन (SCO Summit) में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी की कम ही संभावना दिख रही है। क्योंकि,चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले सभी लोगों को कोरोना का सख्त नियम पालन करना पड़ेगा, जिसमें कोरोना परीक्षण, क्वारंटाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ 15-16 सितंबर को आयोजित होने वाले एससीओ की बैठक में सख्त चीनी कोविड प्रोटोकॉल लागू किए जाने पर संशय की स्थिति बनी हुई है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक,अगर एससीओ की बैठक में चीन की कोविड नीतिओं को पालन नहीं किया जाएगा तो शी जिनपिंग बैठक में वर्चुअल तौर पर शामिल हो सकते हैं।

English summary

The possibility of President Xi Jinping physically attending the SCO summit is close to nil as all the other heads of government and their delegations attending the Samarkand show will have to undergo elaborate Covid testing and quarantine procedures as per strict zero virus policy followed by China.