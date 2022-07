दर-दर भटक रहे गोटाबाया, मालदीव में राहत नहीं, वहां भी विरोध प्रदर्शन

International

oi-Artesh Kumar

माले, 13 जुलाई: श्रीलंका इस वक्त घोर राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। वहीं, देश में प्रदर्शनकारियों के डर से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे मालदीव भाग गए हैं। लेकिन, वहां भी गोटाबाया की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जानकारी के मुताबिक, मालदीव में रहने वाले श्रीलंका के लोगों ने गोटबाया राजपक्षे के मालदीव आने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे वीडियो में श्रीलंकाई लोगों को माले में विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारों के साथ गोटाबाया के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।

Srilankan’s Living in Capital protesting against Gotabhaya coming to Maldives. Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa fled to the Maldives on Wednesday,bringing to an apparent end his family's near two-decade dominance of the country after a massive popular uprising brought on by an economic collapse.