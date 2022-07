अगर ऐसा हुआ तो श्रीलंका हो जाएगा मालामाल! रानिल कर देंगे कमाल, जानें राष्ट्रपति का 'मास्टर प्लान'

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 30 जुलाई : श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे दिवालिया हो चुके देश को पटरी पर लाने की दिशा में जुट गए हैं। उन्होंने इसके लिए सभी संसद सदस्यों को पत्र ( president Wickremesinghe invites parties to form national government) लिखा है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने संसद सदस्यों को लिखे पत्र में कहा है कि, देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में हमारी मदद करें। राष्ट्रपति ने श्रीलंका को पटरी पर लाने के लिए एक सर्वदलीय राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए सांसदों को आमंत्रित किया है।



English summary

Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe has written to members of Parliament, inviting them to form an all-party national government to help the bankrupt country to recover from the worst economic crisis.