खजाना खाली, खत्म पेट्रोल, हर दिन दुर्दिन... जानिए तेल के लिए कैसे एक एक पैसा जोड़ रहा श्रीलंका

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 4 जुलाई : श्रीलंका (sri lanka) घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश के पास तेल खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। इस कारण पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत हो गई है।

English summary

Sri Lanka is struggling to raise $587 million to pay for about half a dozen fuel shipments, a top minister said on Sunday as the cash-strapped country tries to cope with its worst financial crisis in decades says Reuters