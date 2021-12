खतरे में अंतरिक्ष स्टेशन, कभी भी हो सकती है तेज रफ्तार मलबे से टक्कर, नासा कर रहा है कक्षा बदलने की तैयारी

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 03: टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष में रॉकेट लॉंन्च करती हैं लेकिन, कुछ सालों के बाद ये रॉकेट वैज्ञानिकों के लिए ही मुसीबत बन जाते हैं। 1994 में लॉंच किया गया एक ऐसा ही रॉकेट अभी वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन के सामने आए इस मुसीबत से बचने के लिए अब स्पेस स्टेशन के ऑर्बिट को बदलने का फैसला लिया गया है और आज अंतरिक्ष स्टेशन के ऑर्बिट को बदला जाएगा।

English summary

space station is in danger due to the debris of a rocket launched in 1994, to save which NASA will change the orbit of the space station.