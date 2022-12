कोरोना के बीच दक्षिण कोरिया में Brain-Eating Amoeba से पहली मौत, जानें क्या है यह घातक रोग ?

कोरोना के कहर के बीच दक्षिण कोरिया में ब्रेन-ईटिंग अमीबा से मौत का पहला मामला सामने आया है। पीड़ित चार महीने थाईलैंड में रहकर लौटा था। यह बीमारी बहुत ही जानलेवा मानी जाती है।

Brain-Eating Amoeba case in South Korea: चीन में कोरोना वायरस की नई लहर के चलते त्राहिमाम मचा है तो उसके पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। इस बीमारी का नाम है ब्रेन-ईटिंग अमीबा या दिमाग खाने वाला अमीबा। साउथ कोरिया में इस रोग का यह पहला मामला है, जिसमें पीड़ित की अस्पताल में मौत हो चुकी है। मृतक की ट्रैवल हिस्ट्री यह रही है कि वह चार महीने थाईलैंड में रहकर आया था और अपने देश लौटने के साथ ही उसमें मैनेंजाइटिस वाले लक्षण उभरने शुरू हो गए थे। आइए जानते हैं कि क्यों बहुत ही घातक मानी जाती यह बीमारी और भारत में इसका पहला मामला कहां और कब सामने आया था।

English summary

Infection with brain-eating amoeba killed one person in South Korea. The person had returned from Thailand some time back. This disease is caused by bathing in contaminated water