तालिबान के 'विदेश मंत्री' शेर मोहम्मद को इंडियन आर्मी ने दी है ट्रेनिंग, क्या अब चुका रहा है नमक का कर्ज?

International

oi-Abhijat Shekhar

दोहा/नई दिल्ली, सितंबर 01: भारत सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर तालिबान के साथ बातचीत की है और इसकी पुष्टि अब आधिकारिक तौर पर हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने से लेकर कई मुद्दों पर तालिबान के साथ बातचीत की है। लेकिन, क्या आप जानते हैं, तालिबान की तरफ से जो शख्स भारत से बात करने आया था, उसे इंडियन आर्मी ने ही ट्रेंड किया है। वो भारत के मिलिट्री स्कूल से ही पढ़ा लिखा है? दोहा में भारतीय अधिकारियों से मीटिंग से पहले भी तालिबान के पॉलिटिकल कमेटी के हेड ने भारत को जो ऑफर दिया था, उससे साफ पता चलता है कि वो भारत के नमक का कर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा है।

अमेरिकी 'जासूस' को हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दे रहा था तालिबान? जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई

English summary

The prominent political face of the Taliban, Sher Mohammad Abbasi, who met with Indian representatives in Doha, has been trained by the Indian Army.