पाकिस्तान की हार पर अफगानिस्तान में जश्न, शेख रशीद ट्रोल, लोगों ने पूछा, क्या इस्लाम हार गया है?

दुबई/काबुल, नवंबर 12: टी-20 विश्वकप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम की हार हो गई है ऑस्ट्रेलिया ने पांच विकेटों से मैच जीतकर फाइनल में जगह बना ली है। अब ये पहली बार होने जा रहा है कि, टी-20 विश्वकप में दुनिया को एक नया चैंपियन मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान की हार के बाद अफगानिस्तान में जमकर जश्न मनाया गया है और लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वहीं ट्वीटर यूजर्स पाकिस्तानी गृहमंत्री से पूछ रहे हैं, क्या आज इस्लाम हार गया है?

Firework in Jalalabad following Pakistan’s defeat in the cricket World Cup. #AUSvsPAK #SanctionPakistan pic.twitter.com/dP53tAAfyh

Afghans in Khost celebrate Pakistan’s embarrassing defeat in the cricket World Cup. This is the Afghan way, with Attan. #AUSvsPAK #SanctionPakistan pic.twitter.com/26qm9R1U1E

After Pakistan's defeat in T20 Cricket World Cup, people are asking Pakistan Home Minister Sheikh Rashid, has Islam lost? At the same time, there has been a lot of celebration in Afghanistan.