secret airplane bedrooms: जब प्लेन को उड़ता छोड़ हवा में सो जाते हैं पायलट और एयरहोस्टेस, फिर क्या होता है ?

वॉशिंगटन, 11 जुलाई : दुनिया बड़ी छोटी सी लगती है अब! वह इसलिए क्योंकि, भागती-दौड़ती जिंदगी में लोग समय की बचत करना चाहते हैं और वक्त बचाने के लिए और लंबी दूरी की थकान से बचने के लिए लोग हवाई सेवा को ज्यादा तरजीह देने लगे हैं। हवाई जहाज से जुड़ी जानकारियां लोगों को हमेशा से रोमांचित करती रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लंबी दूरी की यात्रा के दौरान हवाई जहाज के पायलट और केबिन क्रू आराम करते (secret rooms in plane) हैं। खासकर वाइडबॉडी विमानों ( Large Body Airplane) में कई ऐसे गुप्त स्थान बनाए (secret airplane bedrooms) गए हैं, जहां केबिन क्रू और पायलट प्लेन की लंबी दूरी की उड़ान के समय आराम करते हैं।



There are some secret areas on widebody aircraft, where the pilots and cabin crew go to rest during long flights. Passengers can't access them under any circumstance and they're well hidden from view.