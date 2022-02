वैज्ञानिकों ने देखा अबतक का सबसे विशाल धूमकेतु, 85 मील है चौड़ाई, जानिए क्यों हो रही है ग्रह से तुलना

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन, 9 फरवरी: अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को अबतक के सबसे विशाल धूमकेतु का पता चल गया है, जिसे मेगाकॉमेट कहा जा रहा है। इससे पहले जो धूमकेतु खुली आंखों से भी देखा गया था, वह भी आकार में इसका लगभग आधा ही था। इतने विशाल धूमकेतु के दिखने को लेकर चर्चा ऐसे समय में शुरू हुई है, जब अमेरिका अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आने वाले वर्षों में नष्ट करने पर विचार कर रहा है। अभी जो 2014 यूएन271/(बर्नार्डिनेली-बर्नस्टीन) नाम का विशाल धूमकेतु वैज्ञानिकों ने देखा है, वह 8 वर्ष पहले भी नजर आया था। लेकिन, तब इसके आकार का सटीक अनुमान नहीं लग पाया था और अंदाजे से ही काम चल रहा था। इस धूमकेतु का आकार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि इसके दसवें हिस्से के बराबर उल्का पिंडों की वजह से करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर जैसे जीव इस धरती से विलुप्त ही हो गए थे। खास बात ये है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक ऊर्ट क्लाउड में ऐसे खरबों पिंड पड़े हुए हैं, जो समय-समय पर वैज्ञानिकों की चिंता और चर्चा के कारण बनते हैं।

English summary

Scientists have seen the largest Megacomet ever, 85 miles in width, know why the planet is being compared