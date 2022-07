खतरनाक लासा वायरस से बच के रहें, वैज्ञानिकों को मिला बड़ा CLUE

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क,23 जुलाई: वायरस का प्रकोप दशकों से दुनिया के देशों में मंडराता रहा है। वायरस के कहर ने लोगों के जीवन पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव डाला है। हालांकि, लोग ऐसे वक्त में काफी मजबूत भी हुए हैं। हम इबोला, कोविड-19, मंकीपॉक्स के खतरनाक वायरस से उत्पन्न महामारी को झेल ही रहे हैं। इबोला के मामले भारत में नहीं के बराबर है। लेकिन कोविड-19 का खतरा अभी भी मंडरा ही रहा है।

New @PNASNews study shows how new therapies might target Lassa and #Ebola viruses. #immunology #virology #DrugDiscovery #StructuralBiology pic.twitter.com/BbEAOAsfNJ

English summary

In a new study, published in Proceedings of the National Academy of Sciences, the researchers show how a critical Lassa virus protein, called polymerase, drives infection by harnessing a cellular protein in human hosts. Their work suggests future therapies could target this interaction to treat patients.