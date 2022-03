यूक्रेन युद्ध में पुतिन के खेमे में पहुंचे सऊदी अरब- UAE? राष्ट्रपति बाइडेन का नहीं उठा रहे हैं फोन

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, मार्च 09: यूक्रेन में चल रही लड़ाई का आज 14वां दिन है और युद्ध के 13वें दिन अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपने सबसे बड़े हथियार का प्रयोग करते हुए उसके तेल और गैस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन, अमेरिका का ये फैसला उसके ऊपर ही बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि दो प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन उठाना ही बंद कर दिया है।

Ukraine Crisis: युद्ध के 14वें दिन पलटा पासा, जेलेंस्की खुश! रूस के खिलाफ चक्रव्यूह, फंसे पुतिन?

English summary

Amidst the Ukraine crisis, the heads of state of Saudi Arabia and the UAE are not answering the calls of US President Joe Biden.